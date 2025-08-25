Le perforó el intestino con un hierro a un compañero de trabajo y lo condenaron por causarle lesiones graves Fiscalía consideró no acreditadas sus intenciones homicidas. El joven pudo recuperar su libertad.

La jueza de Garantías, Flavia Allende, ratificó ayer el acuerdo de juicio abreviado que le permitió a un albañil recuperar su libertad luego de casi dos meses de encierro. Es que Elías Rodrigo Rosales Palacios, había sido detenido a pedido del fiscal coordinador, Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal, Emiliano Pugliese (UFI de Delitos Especiales), sospechado de intentar matar con un trozo de hierro a un compañero de obra, en los primeros minutos del pasado 28 de junio en el Loteo El Prado, en 9 de Julio.

Pero hoy Fiscalía consideró que no se probó ese delito y acordó con el imputado y sus abogados defensores, Iván Román y Alejandro Dávila, una condena de 3 años de prisión en suspenso (sin encierro) por el delito de lesiones graves, pena finalmente impuesta por la magistrada.Hasta lo que pudo reconstruir Fiscalía, el viernes 27 de junio, Rosales, la víctima, Williams Horacio Avila y otros dos compañeros, estuvieron poniendo pisos en uno de los lotes de ese complejo habitacional. Y esa misma tarde el hombre que los contrató les llevó carne para que hicieran un asado y se quedaran a terminar el trabajo.

En esa cena no faltó el alcohol y ese pareció el condimento clave para que en un momento, Rosales y Avila protagonizaran una discusión, que pronto trocó en una pelea, en la que Rosales descolló por su violencia, pues descargó trompadas y patadas contra su rival, y también lo golpeó en la cabeza con un hierro, elemento que volvió a utilizar para hundírselo en el abdomen.

Esa noche Rosales fue trasladado hasta su casa, pero a causa de los fuertes dolores sus padres lo llevaron hasta el hospital Marcial Quiroga, donde pasó a terapia intensiva y luego fue operado, porque el hierro le había perforado el intestino delgado. De hecho, aquel 28 de junio fue necesario cortarle unos 10 centímetros de intestino, explicó Fiscalía.