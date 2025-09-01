Le roba el celular, lo rastrea y encara al ladrón que terminó condenado a dos meses de prisión Así actuó un remisero, que junto a colegas, logró interceptar al responsable de robarle el teléfono.

Un remisero llevaba a una pasajera al barrio Las Garzas y sufrió el robo de su celular y la rotura de un vidrio. Según la información policial, el chofer se bajó del auto para ayudar a la mujer que trasladó con una mercadería, aseguró haber cerrado el vehículo y alejarse 20 metros.

Eran pleno mediodía y de pronto escuchó la alarma sonar. Le habían roto el vidrio con una piedra y el robado el celular del torpedo del auto. El chofer divisó al ladrón y pudo describirle a la policía qué llevaba puesto.

No obstante realizó el seguimiento del teléfono desde la base de la empresa de remis y junto a otros choferes llegaron hasta el punto donde marcaba la ubicación del celular, en calles Costitución y Bahía Blanca en el barrio Güemes. Interceptaron al ladrón que al verse acorralado, huye tirando el equipo, que se rompió al caer.

La policía me mostró al chofer una fotografía del presunto delincuente y fue identificado positivamente y le comunican que ya tenían detenido al joven de 29 años, Erik Javier Agüero quien fue juzgado bajo juicio abreviado y condenado a 2 meses de prisión efectiva por tentativa de robo y daño simple.