Le robaron la moto a un periodista y a cambio, le dejaron una vieja moto Lo sufrió el periodista Sergio Caballero en el barrio Obrero en Rawson. "Me dejaron en gamba", expresó dolido.

Una desagradable noticia se llevó este jueves por la mañana el reconocido periodista sanjuanino Sergio Caballero. Ladrones ingresaron a su vivienda y le sustrajeron la moto pero no solo eso, a cambio dejaron abandonada una moto que también sería robada. El hecho ocurrió en su casa en el barrio Obrero en Rawson.

Eran las 6.15 de la mañana cuando Caballero se levantó para arrancar su jornada laboral como lo hace a diario cuando se encontró con el portón de ingreso roto. Ese pequeño portón es de madera y al parecer el o los sujetos ingresaron por allí hacia el fondo y se llevaron la motocicleta marca Keller 110cc color gris que Caballero había adquirido con mucho esfuerzo hace unos 3 años. Al parecer el o los ladrones venían en una moto aparentemente robada que abandonaron en el lugar.

“Dejaron esa moto que tiene pérdidas de aceite, no se si los habrán venido persiguiendo y se metieron ahí o quizás no les arrancó y por eso la abandonaron. Lo cierto es que me dejaron en gamba. La moto es mi herramienta de trabajo porque yo me muevo al laburo todos los días”, expresó molesto Caballero.

El periodista dio detalles sobre la moto sustraida que se llevaron: tiene un detalle en la costura del asiento justo donde va el tanque y dos cintas negras al costado del farol. Ante cualquier dato comunicarse al 264-4515386