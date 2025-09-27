Le robaron una gatera de caballos junto a varios objetos de valor y ¿hallaron el botín en un pariente? Personal de la UFI y policial trabajó para esclarecer el hecho.

Un dueño de una finca en Zonda denunció el robo de varios objetos de valor, entre ellos una gatera de caballos, que se trata de una estructura metálica de grandes dimensiones. Pero lo llamativo es que luego de una ardua investigación, hallaron el botín en la vivienda de una persona con el mismo apellido.

Según las fuentes, Clemente Monla, dueño de Finca Don Clemente, denunció que cuando pasó por el lugar vio la tranquera abierta y confirmó que faltaba un sinfín de elementos. Lo sorpresivo es que se llevaron hasta una gatera de caballos que mide aproximadamente 4 metros de largo y 2 metros de alto, por lo que es un estructura que no se puede ocultar fácilmente.

También se llevaron cuatro cubiertas nuevas, un lavarropas, una mochila para fumigar, dos palas y un pico. Testigos manifestaron que advirtieron la presencia de un hombre robusto con barba en una camioneta azul. Tras tareas investigativas, identificar al presunto autor del hecho como Roberto Monla, de 37 años. En su vivienda secuestraron todos los elementos, hasta la gatera.