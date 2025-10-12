Lo acusan de intentar robarse un auto en Chimbas: lo retuvieron los vecinos hasta que llegó la policía El confuso episodio ocurrió en el Barrio Virgen de Andacollo 1.

Un hombre quedó detenido acusado de intentar robarse un auto en el Barrio Andacollo 1. Según informaron fuentes policiales, el Comando Radioeléctrico Norte acudió al llamado de alerta que daba cuenta de un hombre en el interior de un Renault 11.

Al llegar al lugar encontraron que los vecinos habían aprehendido al sospechoso y forcejeaban con él cuando llegaron los uniformados.

La damnificada, una mujer de 56 años, manifestó que el acusado había dañado su vehículo, y había revuelto el interior del mismo.