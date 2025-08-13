Lo detuvieron cuando intentaba entrar por el techo a una casa en Médano de Oro Un policía que hacía recorridas de prevención notó la presencia del sujeto y cuando se acercó para entrevistarlo, huyó.

Un ladrón fue atrapado cuando intentaba robar en una casa en Médano de Oro. Sucedió en una vivienda en Loteo La Cruz de calle Vicente López, en inmediaciones de Calle 13.

Un policía que estaba de recorrida en un loteo lindante, vio a una persona sobre el techo de una casa y cuando se acercó a entrevistarlo, el sujeto huyó.

El informe policial da cuenta de que comenzó una persecución y un operativo cerrojo que terminó con la aprehensión del delincuente a varias cuadras del lugar. A través del sistema de Flagrancia se inició un expediente por el delito de “robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”.

El ladrón había hecho un boquete en el techo de cañizo de la casa, que está en construcción. También rompió el vidrio de una ventana, con lo que estiman que se lastimó, porque cuando lo hallaron tenía una mano envuelta con una tela ensangrentada, además, llevaba una tenaza.

El acusado fue identificado por la polícía como Luciano F. Bastías, de 25 años, domiciliado en Pocito.