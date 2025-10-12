Lo detuvieron por ocasionar disturbios en la calle y era un preso fugado del penal Ocurrió en el barrio Ansilta. Personal policial detuvo al joven de 22 años y se inicio el procedimiento para trasladarlo nuevamente al Servicio Penitenciario.

En el interior del Barrio Ansilta encontraron a un preso que se había fugado del Servicio Penitenciario. Personal de la Subcomisaria Ansilta realizaba recorridas por las calles del barrio, cuando divisaron a un hombre joven que protagonizaba disturbios en la vía pública. Al intentar entrevistarlo, el sujeto continuó caminando sin prestarles atención y emprende la huida.

Luego de una breve persecusión, lo apresaron y al realizar la averiguación de antecedentes, detectaron que se encontraba evadido del penal desde hace dos meses..

Segun informaron oficialmente, los uniformados trasladaron al detenido, identificado como Máximo Sosa, de 22 años, a la Subcomisaria Asilta, a la espera de su traslado nuevamente al Servicio Penitenciario.