Loan: el testimonio del dueño de un taller podría hundir a Carlos Pérez y Victoria Caillava La jueza que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña llamó al dueño de este taller de motos que será clave para determinar un aspecto acerca de la camioneta del matrimonio.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la investigación por el caso Loan, la jueza Cristina Pozzer Penzo, a cargo del Juzgado Federal de Goya, llamó a declarar a Ronald Serrano. Se trata del dueño de un taller que podría complicar definitivamente al sanjuanino Carlos Pérez y a su pareja, Victoria Caillava.

De acuerdo a lo que explicó Sergio Farella en TN, “el juzgado acaba de citar como testigo para el próximo miércoles, y tiene que ver con lo que estaban hablando, a Ronald Serrano”. De esta manera, este nuevo personaje podría descifrar si Walter Maciel mintió en su declaración.

El periodista contó que “Serrano es un hombre que tiene un taller de motos muy cerca de la comisaría y fue testigo de la inspección que se hizo de los vehículos de (Carlos) Pérez y (Victoria) Caillava. Digo porque tiene que ver con la declaración de Maciel y hace un poco a toda la desprolijidad que hubo”.

Caso Loan: qué había dicho Maciel sobre los vehículos de Carlos Pérez y Victoria Caillava

Anteriormente, el exmarino había mandado un audio a Maciel tras la desaparición de Loan. “Esos vehículos, recuerden ustedes el audio en el que Pérez le hace saber a Maciel que iban a hacer un viaje y le dice ‘te dejamos la camioneta frente a la comisaría por si la quieren examinar y demás’”, recordó Farella.

En ese sentido, sumó: “Lo que dice el abogado de Pérez y Caillava es que ‘ellos dejaron el vehículo, ese vehículo no fue custodiado, no fue fajado, con lo cual yo no sé quién metió o pudo haber plantado alguna prueba’”.

El auto de Carlos Pérez y Victoria Caillava pudo ser contaminado

A pesar de que se encontraron rastros de Loan dentro de la Ford Ranger blanca, sospechan que podrían ser pruebas plantadas. “Ese vehículo donde se encontraron pruebas, rastros, pelos, que estamos a la espera de saber si se puede determinar si son o no de Loan, quedó al libre albedrío, es decir, no estuvo fajado, no estuvo en cadena de custodia”, explicaron.

“Por eso, la jueza, con base en lo que dijo Báez, en lo que dijo Maciel y con base en la versión de Pérez y Caillava, acaba de citar a este testigo para corroborar ese aspecto. Si estuvo o no custodiado o fajado el vehículo en que se encontraron pruebas que son importantes y que lamentablemente ahora nos enteramos de que pudo ser todo contaminado”, cerraron.