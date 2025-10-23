Personal de Bomberos de Pocito debieron trabajar en un operativo de rescate para liberar a un caballo que había caído a un poco con agua. El hecho ocurrió este miércoles en la noche y los uniformados realizaron tareas complejas para poder salvar la vida del animal.
Según las fuentes, los expertos utilizaron herramientas para extraer de manera segura al equino y se dificultaron por las características del terreno y la profundidad del pozo.
Luego de varias horas de arduo trabajo, el animal fue liberado, estabilizado y permanece fuera de peligro.
Mirá el video del rescate:
Foto y video: gentileza Bomberos.