[VIDEO] Bomberos rescataron a un caballo que quedó atrapado en un pozo con agua Los especialistas lograron liberar al animal con vida.

Personal de Bomberos de Pocito debieron trabajar en un operativo de rescate para liberar a un caballo que había caído a un poco con agua. El hecho ocurrió este miércoles en la noche y los uniformados realizaron tareas complejas para poder salvar la vida del animal.

Según las fuentes, los expertos utilizaron herramientas para extraer de manera segura al equino y se dificultaron por las características del terreno y la profundidad del pozo.

Luego de varias horas de arduo trabajo, el animal fue liberado, estabilizado y permanece fuera de peligro.

Mirá el video del rescate:

Foto y video: gentileza Bomberos.