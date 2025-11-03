Los escabrosos detalles de la investigación por la muerte de un niño de 13 años en un camping El hecho ocurrió en la tarde del domingo mientras festejaban un cumple.

Un chico de 13 años perdió la vida tras sufrir un grave accidente mientras jugaba al fútbol con otros menores durante un cumpleaños familiar, en el camping del Círculo de Oficiales, en Rawson.

Según informaron fuentes judiciales, el adolescente, identificado como Martín Páez, jugaba con un grupo de niños cuando se colgó del travesaño de un arco para festejar un gol, según lo que indicaron fuentes judiciales. En la investigación, determinaron que ese acto inocente del menor fue letal, ya que, su cuerpo se balanceó, la estructura cedió y cayó sobre su rostro, provocándole lesiones de extrema gravedad.

El menor fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson, pero llegó sin vida, cerca de las 20.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Brigada y de la UFI de turno, que realizaron relevamientos fotográficos y planimétricos, tomaron testimonios y secuestraron el arco para futuras pericias. También se obtuvieron registros sobre el alquiler del salón donde se desarrollaba el festejo.

De acuerdo con las primeras declaraciones, la víctima estaba acompañada por su padre, quien habría presenciado el accidente y le brindó los primeros auxilios, y había ido al camping para celebrar el cumpleaños de un primo,.

Por orden judicial, dispusieron realizar la autopsia correspondiente, con el objetivo de determinar con precisión la causa del fallecimiento.