Los hechos policiales más resonantes en albergues transitorios de San Juan

Porque se trata de sitios íntimamente ligados a la privacidad y porque la discreción es lo que buscan los clientes, los hoteles alojamiento mientras más inadvertidos pasan, mejor. Sin embargo, de vez en cuando suelen ser noticia y cuando sucede se debe a hechos escandalosos o vinculados al ámbito policial. El último hecho sucedido en un albergue transitorio de Capital, en el que murió una joven de 22 años, dio pie a un repaso a los episodios en hoteles que ganaron las crónicas policiales, algunos de los cuales causaron verdadera conmoción en la sociedad.

La muerte de una chica

Es uno de los hechos más impactantes y que aún se recuerda. En abril de 1995, una chica de 17 años murió dentro de una habitación del hotel Weekend. Ella se llamaba Marcela Salas y su novio, Santiago Mazzei, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por corrupción de menores, a la vez que la Justicia lo sobreseyó del cargo de homicidio culposo por el que se lo investigó. Fue un caso teñido de sombras, encubrimientos y fallas en el proceso judicial.

Un asalto silencioso

En junio de 2005, tres delincuentes armados tomaron por asalto en la madrugada a la encargada y a la mucama de un hotel alojamiento de Villa del Carril, Capital, y les robaron la recaudación, una cifra de más de 1.200 pesos. El atraco fue tan discreto y dirigido puntualmente a los empleados que ninguna de las parejas que estaban en las habitaciones del Hotel Si-Sé se dieron cuenta de lo que pasaba.

Con la TV del triple X

Corría abril de 2008 y dos sujetos jóvenes violentaron las habitaciones 20 y 21 del hotel Kismy y se robaron un teléfono fijo, un televisor en el que pasaban una película XXX, una videograbadora y hasta un picaporte. Las empleadas, al advertir el robo, alertaron a la Policía y como un móvil se desplazaba por la zona, a los minutos dio con los hombres que huían a pie con el botín.

El calvario de una nena

Fue otro de los episodios que golpeó fuerte a la opinión pública y que dejó al descubierto una grave situación de pobreza. El 7 de septiembre de 2009 una niña de 11 años fue encontrada en un hotel alojamiento con un anciano de 76 años. El hombre dijo que la niña y hasta su madre le ofrecían sexo a cambio de dinero. Cuando las autoridades intervinieron, se encontraron con un caso de niños sin el cuidado de su madre, hijas menores de edad que ya eran mamás y otro con problemas de drogas, todos viviendo en extrema pobreza.

Robaron y él la dejó

En enero de 2012, una pareja ingresó al hotel Bonsua, en Rivadavia, e intentó huir con un televisor 29 de pulgadas que estaba en la habitación. Una empleada advirtió la maniobra y se apuró a cerrar el portón. El hombre pudo saltar una pared y huyó, con un cómplice que esperaba afuera. Pero la chica, de 19 años, no logró hacerlo y por eso quedó detenida.

Un policía acuchillado

El 12 de diciembre de 2012 el oficial de Policía Mario Vega fue asesinado de 11 cuchillazos en su cuello, mientras estaba desnudo y encima de su ocasional acompañante. Sucedió en un habitación del hotel Tu y Yo (foto, con autoridades judiciales realizando una inspección) y por el hecho, Pedro Zamora fue condenado a 14 años de cárcel. Durante el juicio, Zamora dijo que lo mató porque el policía, un conocido drag queen en el ambiente homosexual, le había confesado que tenía Sida.

Fallecida en la habitación

Una mujer de 40 años murió en el interior de una de las habitaciones del hotel en el que se encontraba con su pareja, a fines de mayo de 2014. El deceso se produjo mientras mantenían relaciones sexuales y fue por causas naturales, según la Policía. La coincidencia es que en ese mismo albergue, el Weekend, había sucedió el hecho de 1995 con Salas y Mazzei.

Un caso extraño

En marzo de 2015, otra vez un hotel alojamiento volvió a las crónicas policiales luego de un hecho que en su momento fue confuso para los policías. Es que un hombre de 63 años se infartó y murió camino al hospital, pero lo particular es que alquilaba la habitación de un albergue transitorio de Santa Lucía como pensión y no como un sitio para satisfacer sus necesidades sexuales. Al principio dijeron que era un extranjero y que no tenía familia en la provincia, pero luego determinaron que estaba allí pues le estaban construyendo una casa.

Justo, asaltados

En mayo del 2016, una pareja fue a un hotel alojamiento de Santa Lucía y justo cuando estaban por ingresar el predio fueron asaltados. Las víctimas, un hombre de 48 años y una mujer de 43, se disponían a entrar al lugar cuando un delincuente les robó un celular y 200 pesos.

Tiro y escándalo

El 22 de agosto de 2016, el hotel Von Kiot fue testigo de un caso de infidelidad descubierta. Un hombre ingresó al lugar donde estaba su esposa y el amante, quien es empleado suyo. El engañado tomó un revolver y realizó un disparo, que no estuvo dirigido a la pareja para no herirlos. Además hubo insultos, gritos y una pelea. Cuando la Policía llegó detuvo al agresor, quien fue denunciado por lesiones y abuso de arma de fuego.

Muerte en un hotel de Rivadavia

El 7 de noviembre del 2020 un hombre de 58 años falleció en el hotel alojamiento El Sol, ubicado en calle Comandante Cabot y San Miguel, Rivadavia. Su acompañante, una mujer de 51 años, fue quién llamó al 911 para dar aviso de la descomenpsación. La causa de muerte fue un problema coronario, según arrojaron los resultados de la autopsia.

Descompensación y muerte en la puerta del hotel alojamiento

El 4 de diciembre del 2022 un hombre falleció en un telo, ubicado en calle Pueyrredón y General Paz, Capital. Su acompañante, una mujer trans, huyó del lugar al producirse la muerte. La autopsia reveló que el hombre sufrió un paro cardíaco.

Lo encontraron sin vida en una habitación de un telo

El 3 de febrero del 2025, un hombre que llevaba varios días alojado en el hotel transitorio, ubicado en calle Cereceto al 593 oeste, fue encontrado sin vida por los mismos empleados del hotel, que comenzaron a sentir un fuerte olor que salía desde la habitación. De ahí que el informe del médico forense el hombre falleció por una falla orgánica, precisamente un problema isquémico en su corazón, por lo que se determinó que el deceso fue por causas naturales.

