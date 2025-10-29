Macabro hallazgo de un hombre muerto en una empresa de La Bebida: investigan las causas Aunque el deceso parece natural, la investigación sigue abierta ante la sospecha de un posible ataque.

Un trabajador de 59 años fue encontrado sin vida este miércoles en la mañana en el interior de una empresa ubicada en la intersección de las calles Comercio y 9 de Julio, en Rivadavia. Según fuentes judiciales, el descubrimiento lo hizo un compañero de trabajo que, al ingresar al lugar, se encontró con la macabra escena. Rápidamente, dio aviso a las autoridades, generando una pronta intervención policial.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Héctor Orlando Pastrán. Si bien el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, se observó un corte en su cabeza, lo que inicialmente despertó sospechas sobre las causas de su deceso. Ante esta situación, el caso fue intervenido por el personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, bajo la supervisión del fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.

Los efectivos de la Comisaría 38° de Rivadavia acudieron al lugar de los hechos, donde también se desplegaron tareas de la Policía Científica. Tras una inspección detallada del área, los investigadores se centraron en revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, las cuales revelaron el momento en que Pastrán aparentemente se desvanecía y caía al suelo, sin signos de intervención externa. Este video resultará crucial para los primeros avances en la investigación.

Aunque el material visual fue esclarecedor, las autoridades decidieron que lo más prudente era proceder con una autopsia para determinar con certeza la causa del fallecimiento. En este contexto, tanto los investigadores como el Ministerio Público están a la espera de los resultados de los análisis médicos que se realizarán al cuerpo del fallecido.

El testimonio de compañeros de trabajo indicó que Pastrán sufría de antecedentes médicos, como hipertensión y trombosis, lo que podría ser relevante para determinar si su muerte se debió a un evento natural.

La investigación sigue en curso y se descarta por el momento que la muerte haya sido producto de un ataque violento, aunque se analizan todas las hipótesis hasta que se cuente con los resultados definitivos de la autopsia.