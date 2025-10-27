Macabro hallazgo: encontraron el cuerpo de un contador descuartizado en el freezer de su casa La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años. La hermana fue quien descubrió el cadáver, tras varios días sin poder contactarlo.

Un macabro hallazgo conmociona a Tucumán. El cuerpo de un contador de 52 años fue encontrado en el freezer de su casa en la ciudad de Aguilares. La víctima es José Antonio Romano, que trabajaba en la Dirección General de Rentas.

Ocurrió este domingo en un domicilio en la esquina de avenida Sabio y Virgen del Carmen. Luego de no tener novedades de él por varios días, su hermana usó una llave y entró al lugar. Allí, descubrió el horror y llamó de inmediato a la Policía.

Los investigadores acordonaron el área y empezaron a indagar cómo ocurrió la muerte. Los restos estaban seccionados y envueltos con una frazada dentro del freezer, informó el Ministerio Público Fiscal.

Las sospechas de la familia comenzaron porque hacía varios días que no tenían novedades de él. Sin embargo, hubo algo que aumentó su preocupación: a la mañana su camioneta había sido encontrada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol.

Esto, sumado a un extraño mensaje que recibió la hermana, despertaron las alarmas: “La mujer notó que no era él quien escribía”, detalló el fiscal Miguel Varela, a cargo de la causa.

Los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) detectaron en la casa manchas de sangre y rastros de arrastre hacia el freezer, aunque no había señales de pelea ni desorden en el resto de la vivienda.

Los investigadores, por otro lado, tratan de establecer si fue víctima de un robo. De todas formas, la Justicia no descarta ninguna hipótesis y los indicios apuntan a que Romano fue asesinado en su propia casa.

El fiscal Varela confirmó que recolectan testimonios y videos para establecer quiénes ingresaron a la casa en las horas previas al crimen.

Un detalle que tienen en cuenta es que la puerta de entrada de la casa estaba cerrada con llave. Es decir, que el o los involucrados en la muerte habrían tenido acceso al domicilio o conocían a la víctima.

Se espera que en las próximas horas se conozca el resultado de la autopsia para determinar cuándo y cuál fue la causa de muerte.