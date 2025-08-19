Marcelo Arancibia no será candidato: la Justicia Electoral observó la presentación por incumplimiento de plazos El dirigente del GEN iba a competir bajo el ala del partido Igualar.

A falta de la notificación formal, es prácticamente un hecho que el dirigente del GEN Marcelo Arancibia no será candidato a diputado nacional por el Partido Igualar, el sello que encontró a último momento para competir en octubre

“Como consecuencia de que se eliminaron las PASO o se suspendieron, mejor dicho para estas elecciones generales, no había tiempo material para convocar elecciones internas para elegir candidatos, la Cámara Electoral Nacional estableció plazos y obligaciones a los partidos políticos que había que cumplir desde que se desató el calendario electoral hasta la presentación de candidatos. Por ejemplo, convocar a los órganos partidarios pertinentes para resolver en la Asamblea cómo se iban a elegir los candidatos, cómo se iba a asegurar la participación de las minorías, y aparentemente, que esto es lo que deberá confirmar o no la Secretaría Electoral, ese acto partidario en el partido que me propone como candidato extrapartidario lo habría hecho tardíamente. Las cuestiones formales son muy importantes en una república, así que habrá que aceptar lo que la Secretaría Electoral resuelva al respecto”, explicó Arancibia en una entrevista en Radio Light.

Arancibia reconoció que se trata de “una pena grande porque entendemos que en estas elecciones generales van a ser muy importantes porque va a comenzar a reconstruirse el sistema político, fundamentalmente, aquellos que la sociedad con su voto va a ir eligiendo como la oposición y la alternativa al mileísmo en el orden nacional. Y nosotros teníamos una propuesta, porque si hay un sector que ha demostrado una resistencia al populismo en estos últimos 20 años, y me refiero al kirchnerismo, hemos sido nosotros.

En 2023, el dirigente del GEN jugó dentro del orreguismo como sublema, pero luego la relación se enfrió y, finalmente, no se renovó el acuerdo electoral para este año. En el medio, Arancibia tuvo acercamientos con Baistrocchi y la gente de la Cruzada Renovadora, sin llegar a buen término