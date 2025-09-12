Más de una docena de chicos de Tucumán se intoxicaron y fueron hospitalizados en Caucete Al parecer habrían comido hamburguesas que desencadenaron el malestar general.

Una importante cantidad de chicos fueron atendidos en el Hospital de Caucete debido a una intoxicación alimenticia, según lo que indicaron fuentes del departamento. Al parecer, fueron 14 jóvenes los que recibieron atención el nosocomio Dr. César Aguilar mientras viajaban desde Tucumán.

Las primeras versiones, que reflejó Canal 13, reflejaron que se trataba de un tour procedente de Tucumán y que arribó al hospital con 14 chicos que presentaban un cuadro de intoxicación.

Aparentemente, los jóvenes habrían consumido hamburguesas y eso desencadenó un malestar general, acompañado por síntomas compatibles con intoxicación. Si bien no pudieron confirmar si la comida fue ingerida en San Juan, los chicos recibieron la asistencia necesaria y descartaron casos de gravedad.