Mataron a un hombre de 27 puñaladas El juez de Garantías 1 de ese distrito ordenó la remisión de la causa a juicio.

Un hombre fue asesinado de 27 puñaladas por otro sujeto de 37, quien está imputado como autor del delito de homicidio calificado por alevosía en la provincia de Salta. Según el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2024 y el cuerpo fue encontrado días después en el kilómetro 15 de la ruta provincial 5, con 27 puñaladas en distintas partes del cuerpo y otras lesiones.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se realizó el control de acusación del imputado como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, en perjuicio de otro hombre.

El juez de Garantías 1 de ese distrito, Francisco Oyarzú, luego de escuchar a las partes, ordenó la remisión de la causa a juicio, conforme a la calificación planteada por la fiscal Filtrin Cuezzo en el requerimiento correspondiente.

Asimismo dispuso que se remitan las actuaciones a la Mesa Distribuidora de ese Distrito Judicial, para su posterior elevación a la Sala del Tribunal de Juicio, que por sorteo corresponda. La identificación del acusado estuvo a cargo de Unidad de Investigación GAP Orán y la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) Norte, quienes a través de cámaras de seguridad, informes de telefonía celular y de cotejo genético, lograron establecer su participación en el hecho.

Finalmente, la fiscal Filtrín Cuezzo señaló que según lo previsto, la presente causa será la primera en el distrito judicial Orán que se realice bajo la modalidad de juicio por jurados.