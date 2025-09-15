Millonario robo en un estudio jurídico de pleno centro

Un abogado sanjuanino vivió una mañana para el olvido al descubrir que su estudio jurídico, ubicado sobre calle Mendoza, a metros de Santa Fe, había sido blanco de un importante robo.

Al llegar al lugar, el profesional — de apellido Torres— se encontró con la puerta abierta y las oficinas completamente revueltas. De inmediato advirtió que faltaba una suma considerable de dinero: 7.000 dólares, equivalentes a unos $10.430.000 según la cotización del dólar blue, más $1.500.000 en efectivo que tenía guardados en una caja de seguridad tras el cobro de un cliente. En total, el botín asciende a casi $12 millones. Además, denunció la sustracción de una tablet de alta gama.

Fuentes policiales indicaron que el hecho habría ocurrido durante el fin de semana, ya que desde el viernes pasado el lugar permanecía sin actividad. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que ya trabaja con imágenes de cámaras de seguridad del estudio y de la zona para dar con los responsables.