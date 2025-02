Morena Rial se negó a declarar y seguirá detenida acusada de integrar una banda que roba en casas La mediática fue trasladada a la UFI de Martínez, donde decidió no prestar declaración.

Morena Rial continuará detenida tras negarse a declarar en la UFI de Martínez, donde fue trasladada luego de ser arrestada en la madrugada del miércoles. La mediática está siendo investigada por su presunta participación en un robo en Villa Adelina y, según su abogado, Alejandro Cipolla, no se encontraba en condiciones de afrontar la indagatoria.

“Morena se negó a declarar porque no estaba en condiciones”, explicó el letrado en diálogo con TN. “Está durmiendo en el piso, no está en condiciones psíquicas… Entonces se negó a declarar por consejo mío porque no podía hacerlo”.

El abogado de Morena Rial contó el calvario que vive desde que la detuvieron

Además, señaló que la joven sufre un fuerte dolor en las muñecas debido a la manera en que fue esposada. “La esposaron de forma muy agresiva y esto fue provocando un deterioro, además de que ella tenía una fisura y las tiene bastante inflamadas”, contó el letrado.

“Puse en conocimiento de esta situación al Ministerio Público Fiscal. Ella se siente mal y está dolorida. Lo único que espero es que se respeten los derechos inherentes al ser humano”, agregó.