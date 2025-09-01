Muerte de Lucía Rubiño: ratificaron el sobreseimiento por homicidio culposo a Juan Pablo Echegaray La Fiscalía y la defensa sostuvieron que no existen elementos probatorios serios para llevar a juicio al hijo del juez federal por este delito.

El caso por la muerte de Lucía Rubiño sigue dejando capítulos judiciales. Este lunes el juez de Impugnación Eduardo Raed ratificó la resolución del juez de Garantías Javier Figuerola confirmando el sobreseimiento para Juan Pablo Echegaray, imputado en una causa por homicidio culposo en el siniestro vial donde murió la chica.

El juez después de analizar el recurso presentado por la querella contra el sobreseimiento del hijo del juez federal, consideró que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación por este delito.

La querella, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Nadia Derka, apelaron la decisión alegando arbitrariedad en la valoración de la prueba, falta de imparcialidad y violación al debido proceso.

El 13 de mayo, Figuerola había sobreseído a Echegaray. Pero este lunes la querella sostuvo que la Fiscalía se basó en una interpretación sesgada de las pericias (velocidad y trayectoria de los vehículos) y también alegó que se descartaron testimonios de algunos testigos que eran clave para el caso por haber presenciado la muerte de la chica. Lo cierto es que el MPF respondió estos agravios en el recurso y defendió la resolución afirmando que Echegaray conducía en su carril y desacelerando, por lo que su conducta no configuraba responsabilidad penal.

El caso no terminará aquí ya que desde la querella no descartan ir a la Corte de Justicia.