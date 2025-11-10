Muerte en una plaza: estrelló su moto contra el cordón, voló por los aires y perdió la vida en el acto El siniestro fue en el barrio Emilio Enoé Mendoza.

Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este lunes en Caucete terminó con la vida de un joven motociclista.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 00:25 en inmediaciones de calle Difunta Correa y Proyectada, en el barrio Emilio Enoé Mendoza.

Personal de la Comisaría 9na identificó a la víctima como Lautaro Iván Lescano, de 26 años, domiciliado en el barrio Guayama del mismo departamento. El joven circulaba en una moto Gilera GX-125 ccpor calle Difunta Correa de norte a sur cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra el cordón de la plazoleta, voló por los aires y cayó al suelo.

A raíz del violento golpe, Lescano sufrió graves lesiones y falleció en el lugar, pese a la rápida llegada de una ambulancia.

En el lugar trabajó personal de la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del ayudante fiscal Adrián Elizondo, junto con efectivos de la Comisaría 9ª.