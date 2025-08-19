Mujer detenida tras provocar destrozos en el Hospital Rawson y en un auto Rompió los vidrios del sector de admisión de pacientes, dañó una imagen de la Virgen, golpeó un buzón de quejas y tumbó un monitor del hospital.

Una mujer de 37 años fue aprehendida este lunes luego de protagonizar una violenta escena en el Hospital Rawson y causar daños en un vehículo estacionado en Capital.

La detenida fue identificada como Victoria Abril Cortez, quien, según informaron fuentes policiales, rompió los vidrios del sector de admisión de pacientes, dañó una imagen de la Virgen, golpeó un buzón de quejas y tumbó un monitor del hospital.

El hecho no terminó allí: la mujer también arremetió contra un auto Chevrolet Onix que se encontraba estacionado en avenida Córdoba al 790, donde destrozó el parabrisas.

Los damnificados son la administración del Hospital Rawson y el local comercial Full Time.

Finalmente, personal policial de la Comisaría 5ª procedió a detenerla y puso el caso en manos de la UFI Flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento correspondiente.