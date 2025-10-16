Murió Domingo Héctor Romero: detalles de una tragedia que ocurrió en medio de la ruta El fatal hecho ocurrió este miércoles pasado.

Una tragedia vial con tintes de fatalidad natural conmocionó este miércoles al oeste catamarqueño. Un hombre de 57 años, identificado como Domingo Héctor Romero, murió súbitamente mientras manejaba su vehículo por la Ruta Nacional N° 60, a la altura del distrito El Puesto, en el departamento Tinogasta, informó diario Nueva Rioja.

De acuerdo con las fuentes policiales, el lamentable episodio ocurrió a raíz de un problema de salud. Romero, quien viajaba desde La Rioja hacia Fiambalá, se habría descompensado al volante debido a un ataque cardíaco, lo que provocó su fallecimiento en el lugar del hecho.

Se conoció además que Domingo Héctor Romero fue ex integrante de Gendarmería Nacional y había residido durante varios años en Fiambalá, antes de establecerse nuevamente en la capital riojana.

En el sitio trabajaron personal policial, bomberos y equipos de salud, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron a resguardar la zona del incidente.