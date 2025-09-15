La suerte de Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, quedó echada ayer en la madrugada cuando sufrió un accidente en inmediaciones de Avenida Libertador y Las Palmas, en Rivadavia.
El joven iba en una moto por Las Palmas e impactó contra una camioneta Hilux conducida por Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, que viajaba por Libertador, de Este a Oeste.
Galán Quiroga sufrió serias heridas y sólo un dato de la violencia del impacto, es que su moto quedó “colgada” de un basurero. El joven fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.
De acuerdo a lo que se informó, poco pudieron hacer los médicos y en las últimas horas perdió la vida.
El caso es llevado adelante por la UFI Delitos Especiales, siendo investigado por el fiscal Francisco Nicolía (subrogante de Iván Grassi) y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.