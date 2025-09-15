Murió el motociclista que sufrió un accidente en una concurrida zona de la Libertador

La suerte de Jeremías Gregorio Galán Quiroga, de 20 años, quedó echada ayer en la madrugada cuando sufrió un accidente en inmediaciones de Avenida Libertador y Las Palmas, en Rivadavia.

El joven iba en una moto por Las Palmas e impactó contra una camioneta Hilux conducida por Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, que viajaba por Libertador, de Este a Oeste.

Galán Quiroga sufrió serias heridas y sólo un dato de la violencia del impacto, es que su moto quedó “colgada” de un basurero. El joven fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

De acuerdo a lo que se informó, poco pudieron hacer los médicos y en las últimas horas perdió la vida.

El caso es llevado adelante por la UFI Delitos Especiales, siendo investigado por el fiscal Francisco Nicolía (subrogante de Iván Grassi) y la ayudante fiscal Gimena Cornejo.