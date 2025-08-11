Murió el parapentista accidentado en el Cerro Tres Marías Pablo Ariel Lara tenía 51 años.

Tras dos días de intensa lucha por su vida, este lunes por la tarde falleció en el Hospital Rawson el sanjuanino Pablo Ariel Lara, de 51 años, quien había sufrido un grave accidente en parapente el sábado en el Cerro Tres Marías.

La noticia se confirmó horas después de que los médicos informaran que el paciente presentaba muerte cerebral, lo que dejaba sin chances a su recuperación.

El siniestro ocurrió el sábado cerca de las 17, a la altura de la vieja Cerámica San Juan, en Rivadavia. De acuerdo a fuentes policiales, Lara perdió el control del parapente y se precipitó contra el suelo.

En el lugar intervinieron rescatistas, efectivos de la Comisaría 30ª y la ayudante fiscal Gema Cabrera, de la UFI Delitos Especiales. El deportista fue hallado inconsciente, con múltiples lesiones, un fuerte golpe en la cabeza y abundante sangrado.

Tras ser trasladado de urgencia al Rawson, los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos, manteniéndolo internado en terapia intensiva.

Las causas del accidente aún se investigan y no se descarta que el viento o una falla técnica hayan influido en la maniobra que terminó en tragedia.