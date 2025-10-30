Murió electrocutado un trabajador mientras instalaba fibra óptica El hombre sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte en el lugar.

Un hombre de 31 años perdió la vida este martes por la tarde en un trágico accidente laboral ocurrido en el barrio San Alberto de Puerto Rico, en Misiones, mientras realizaba tareas de instalación de fibra óptica, informó diario El Territorio.

El hecho se registró alrededor de las 17, sobre una calle terrada del mencionado barrio, cuando Cristian Andrés Giménez se encontraba en la parte superior de una escalera realizando trabajos técnicos en un poste con tendido eléctrico.

Por razones que se investigan, el trabajador recibió una descarga tras tomar contacto con una línea de alta tensión, lo que le provocó el fallecimiento en el lugar.