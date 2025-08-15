Murió mientras jugaba al fútbol Los médicos confirmaron que “había llegado sin signos vitales y que, pese a los intentos de reanimación, no fue posible salvarle la vida. La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio”.

Fue una tarde fatídica en el Complejo de la Asociación Riojana de Veteranos de Fútbol, donde un jugador de Real Antártida,perdió la vida mienstras jugaba al fútbol.

El informe policial precisó que “a la hora 16.35 aproximadamente, se descompensó un jugador del equipo Real Antártida en el interior de la cancha N° 3 a los 25 minutos del primer tiempo”, por lo que la información policial informó que “se tarata del ciudadano Marcelo Oliva de 51 años de edad con domicilio en Barrio Las Margaritas”.

En este sentido, se detalló que estos son los únicos datos que se pudieron conocer de Oliva.

El hecho

La tarde del jueves parecía tranquila para la comunidad de los futbolistas Maxiveteranos (Mayores de 43 años) en una fecha más del Torneo Clausura.

Según versiones de testigos que presenciaron el partido, comentaron a NUEVA RIOJA que “el hombre había ingresado a jugar hacía unos minutos antes del final de la priemera etapa”.

“En ese momento, Marcelo Oliva entró en ritmo de juego y realizó una corrida en una jugada, por lo que posteriormente a esta situación, aparentemente sin mediar aviso, cayó descompensado en el campo de juego”, explicaron.

El informe policial, indica que “en el momento del hecho, Marcelo Oliva fue asistido en primera instancia por un hombre de apelido Bazán quien estaría a cargo de emergencia de dicho evento, y fue quien realizó el traslado hacia el nosocomio local”. “Al llegar al Hospital Vera Barros, Marcelo Oliva habría llegado sin vida tomando conocimiento el Jefe a cargo de la cobertura en el desarrollo de los partidos, por lo que determinó suspender el evento”.

Los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales y que, pese a los intentos de reanimación, no fue posible salvarle la vida. La causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio.