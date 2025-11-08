Murió una mujer que cayó a un canal de riego en 25 de mayo Personal policial recuperó su cuerpo sin signos vitales. Habría intentado sacar agua.

Una mujer murió ahogada en un canal de riego en 25 de Mayo este sábado. Personal de la Comisaría 32 de Casuarinas intervino para intentar rescatar a la mujer pero ya no tenía signos vitales.

El hecho ocurrió en Calle 10 y Calle 24, en La Chimbera y generó gran revuelo en los vecinos. Al parecer la víctima falta estaba intentando sacar agua cuando se resbaló y cayó al agua. Según fuentes policiales, la mujer no pudo salir por sus propios medios debido a las características del canal, que traía importante caudal.

Personal policial pudo luego rescatar el cuerpo sin vida de la mujer, de quien no se conoce aún datos filiatorios.

Habrá que esperar el resultado de la autopsia para conocer la causa de muerte.