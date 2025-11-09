Identificaron a la víctima de un fatal accidente entre una moto y un auto en San Martín El accidente ocurrió durante la tarde de este domingo en inmediaciones de calles Nacional y Bahía Blanca.

Una trágica noticia conmovió a San Martín este domingo por la tarde, cuando un motociclista perdió la vida tras protagonizar un choque con un auto. El fatal accidente ocurrió en las cercanías de las calles Nacional y Bahía Blanca, y las autoridades ya han confirmado la identidad de las personas involucradas.

El fallecido fue identificado como Carlos Walter Quiroga, de aproximadamente 60 años, con domicilio en Chimbas. Quiroga se encontraba conduciendo una motocicleta Yamaha FZ cuando, por razones aún bajo investigación, se produjo un roce con un auto Suzuki Fun, que circulaba en la misma dirección.

El automóvil estaba al mando de Fabián Vega Olivera, de 33 años, quien iba acompañado por Viviana Sosa, ambos residentes en San Martín. Tras el impacto, Quiroga perdió la vida en el acto, lo que fue confirmado por personal médico de la ambulancia que asistió al lugar.

En el momento del accidente también se encontraba en el lugar Fabián Andrés Quiroga, hijo del fallecido, quien viajaba en otra motocicleta del mismo modelo. El joven, de 38 años, sufrió una fractura en una de sus manos y fue trasladado al Hospital Rawson, donde quedó internado bajo asistencia médica.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Rodrigo Cabral, junto al ayudante fiscal Ignacio Domínguez, tomaron intervención en el caso. También estuvo presente personal de Criminalística y Tránsito, quienes realizaron las pericias correspondientes.

La investigación sobre las causas del accidente quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, con el apoyo de efectivos de la Comisaría 19ª. Se espera que los resultados de las pericias puedan arrojar más detalles sobre cómo se produjo el choque entre los dos vehículos.