Niños de Jáchal encontraron una granada en la basura mientras jugaban cerca de una plaza Aseguran que los nenes tomaron el dispositivo y se lo mostraron a una mamá, quien dio el alerta correspondiente.

A través de los micrófonos de Radio Sarmiento, el comisario Rubén Castro, segundo jefe de Bomberos, confirmó que este domingo en la noche un grupo de niños que jugaban en el interior del barrio Fronteras Argentinas hallaron un artefacto explosivo. Esto provocó el alerta en los vecinos, quienes denunciaron su existencia.

Según las declaraciones del experto, uno de los nenes que jugaban cerca de la plaza barrial se acercó a un tacho de basura y descubrió que había una granada. Al parecer, la curiosidad invadió al menor, quien sostuvo el dispositivo y se llevó a su madre para que lo viera.

Inmediatamente llamó al 911 y personal policial dio intervención a Bomberos. El hecho ocurrió alrededor de las 22.15 de este domingo y los especialistas pusieron al resguardo a los vecinos y trasladaron la granada hasta la Ciudad de San Juan para su peritaje.

También adelantaron que la bomba de mano tenía aún puesto el seguro (que es el aro que se encuentra en la parte superior) pero por el momento, desconocen si está apto para su explosión, aunque estimaron que se trata de un elemento de vieja data.