“No me sueltes que sin vos no puedo”: el desgarrador mensaje de la hermana de la influencer asesinada Lucía se refirió a la influencer como “su angelito de la guarda” y compartió el homenaje que le hizo a Catalina apenas dos días después de su muerte. Lázaro Oliveda, el novio de la víctima, también se expresó en sus redes sociales.

Con un desgarrador mensaje, la hermana de Catalina Gutiérrez recordó a la joven influencer que fue asesinada en Córdoba por un amigo de la facultad, según se sabe hasta el momento tras la confesión del principal acusado. “No me sueltes que sin vos no puedo”, escribió Lucía en sus redes sociales.

La muerte de la estudiante de arquitectura no deja de conmocionar a toda la comunidad de la provincia de Córdoba. Su cuerpo fue encontrado durante la madrugada del jueves en un Renault Clío, que estaba estacionado en descampado de la capital cordobesa, tenía signos de haber sido brutalmente golpeada y algunas quemaduras, que surgieron como consecuencia de que el agresor intentó incendiar el vehículo. La autopsia confirmó luego que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Hasta el momento, hay un solo acusado por el homicidio: Néstor Soto, un amigo de Catalina que confesó haber cometido el crimen y alegó: “Era el amor de mi vida”. Mientras espera ser indagado, el imputado será alojado en el penal de Bouwer. La causa está en manos del Fiscalía de Instrucción Capital, Distrito 3, a cargo de José Alberto Mana, quien indagará mañana al joven y se reunirá en el transcurso de la semana con la familia de la víctima para contarles los avances de la investigación.

El dolor por la muerte de Catalina es “inmenso”. Lucía, la hermana de la joven, recordó a la influencer con un sentido mensaje en sus redes sociales. “Voy a recordarte siempre con tu sonrisa y tu alegría que te hacían tan única y especial”, comienza diciendo y agrega: “Te amo con toda toda mi alma mi Catu y me aseguraré siempre de hacértelo saber”.

Sobre su vínculo, Lucía expresó: “Mejor hermana no podría haberme tocado, ahora nos fusionamos y somos dos en una sola persona”. “Donde sea que estés espero que estés en paz, no me dejes nunca sola y ayúdame siempre que te voy a necesitar toda la vida”, pidió a su hermana a quien se refirió como su “angelito de la guarda”. “Juntas en esta vida y en todas las que vienen”, le dijo en el mensaje que acompaña un video que recopila algunos de sus momentos juntas.

Horas después de esta publicación, la joven mostró en redes sociales un homenaje que le hizo a su hermana: se tatuó su nombre en la parte interna del brazo. Al compartir el gesto de amor, manifestó que tiene “el alma partida en mil pedazos”. “No hay palabras para el dolor inmenso que siento. Ayudame, dame fuerzas, no me sueltes que sin vos no puedo. Sigo por vos, lucho por vos, por y para siempre”, escribió y reclamó: “Justicia, justicia y justicia por vos hermosa”.

El mensaje de Lucía se suma al que publicó el viernes el novio de Catalina, Lázaro Oliveda, también de 21 años. “Quería que fueras tan pero tan feliz. No puedo creerlo, no puedo”, lamentó el joven en una publicación en la que compartió una carta que le había escrito la influencer años atrás.

El primero en pronunciarse tras el crimen fue Marcelo Gutiérrez, el padre de la víctima y un reconocido arquitecto de Córdoba. “Nunca en mi vida se me ocurrió que iba a pasar por este momento”, dijo en un diálogo con los medios locales.

Con respecto al detenido, Gutiérrez contó en esa oportunidad que ambos integraban el mismo grupo de amigos de la universidad. “Ha venido a estar con ella, mi hija lo ha invitado a cenar, a ver partidos, compartieron momentos de la facultad como amigos”, mencionó.

En otra entrevista, el padre de Catalina definió a Soto como un “desquiciado”, puesto que colaboró con la búsqueda y abrazó a la madre de la joven cuando encontraron su cuerpo. “Solo una mente demencial podría haber hecho esto”, indicó y cerró: “Es una cosa espantosa, es macabro”.