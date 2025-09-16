Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: activaron el protocolo y evacuaron el lugar Personal policial y de Bomberos trabaja en el lugar.

Cuatro días después de la última amenaza de bomba, este martes hubo un nuevo llamado alertando sobre la presencia de un artefacto explosivo en el Centro Cívico.

Si bien personal policial y de Bomberos se encuentra trabajando en el lugar, el llamado habría ingreso pasadas las 16 horas de este martes. Nuevamente las autoridades debieron activar el protocolo y evacuar el lugar.

La nueva amenaza se produjo cuatro días después de la última que fue el viernes pasado cuando en dos ocasiones amenazaron con una bomba en el lugar. Ese mismo día pero en la noche, también se registró un llamado alertando sobre la presencia de explosivos en el Servicio Penitenciario Provincial.