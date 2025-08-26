Nueva amenaza de bomba a una escuela de San Juan: se activó el protocolo en todas las “agrotécnicas” Aseguran que el llamado ocurrió cerca de las 14.30 e inmediatamente se activaron las alarmas.

Nueva amenaza de bomba en un establecimiento educativo pero por la falta de precisión, personal especializado debió activar el protocolo en varias escuelas de San Juan. Es que, según las fuentes, el llamado hecho por un masculino alertó sobre un dispositivo explosivo en una escuela agrotécnica y si bien la más conocida en el Gran San Juan es la Escuela de Enología, hay varios departamentos que cuentan con una institución escolar con dichas características.

En este sentido, los uniformados expertos en este tipo de situaciones comenzaron a evacuar diferentes entidades “agrotécnicas” como de Pocito, Sarmiento, Zonda y Ullum.

Por el momento, no hay confirmación sobre algún artefacto o movimientos extraños en los establecimientos educativos y piden concientizar a la sociedad sobre los llamados falsos.