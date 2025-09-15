Ordenaron capturar a una pareja caucetera por intentar estafar a un infractor con un teléfono que fue de un juzgado El juez Diego Manuel Sanz mandó a detenerlos porque debían presentarse a la audiencia y no concurrieron. Quisieron estafar a una persona con el cobro de una infracción usando una línea que un juzgado de Paz le había dado de baja.

El juez de Garantías, Diego Manuel Sanz, declaró la rebeldía y ordenó hoy capturar a una pareja por no presentarse a la audiencia, en la que iban a quedar imputados por intentar estafar a una persona con el cobro de una infracción utilizando un teléfono que había sido de un juzgado de Paz de Capital. Los sospechosos que ahora busca la Policía para meterlos presos, son Cristian Segura y su pareja Laura Natalia Vargas Marín.

El caso había sido denunciado el 28 de junio pasado en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas que coordina el fiscal, Pablo Martín. Entonces se inició una investigación con la colaboración de los ayudantes, Franco Rodríguez y Federico Martínez, que derivó en el secuestro de teléfonos y los chips de los sospechosos, uno de los cuales era efectivamente la línea que había pertenecido a un juzgado.

Resultó que a ese teléfono podía comunicarse las personas que habían tenido que realizar algún trámite en el juzgado, como en el caso investigado, el pago de una multa.

Según fuentes judiciales, fue una de esas personas que se contactó por WhatsApp con la línea que creía del juzgado, para saber qué pasos seguir. Y entonces le respondieron, pero en el intercambio de mensajes comenzó a sospechar.

Porque le pedían no concurrir a un juzgado, le ofrecieron abonar un monto (luego una rebaja) a transferir a una cuenta que parecía no pertenecer al organismo judicial. Cuando dudó, le consultó a un amigo y éste le recomendó averiguar bien antes de desprenderse de cualquier suma. Y entonces supo que habían querido engañarlo porque esa línea telefónica había dejado de pertenecer al juzgado en 2020, dijeron fuentes judiciales.

La representante de la Defensa Oficial, Maira Elías, se había opuesto a la declaración de rebeldía y la orden de captura de la pareja sospechosa. Pero el juez entendió que cuando habían hecho el allanamiento en busca de los teléfonos para constatar o no que tuvieran el chip que había sido del juzgado, el 9 de setiembre pasado, se habían notificado que eran investigados. Y por eso ordenó hoy buscarlos y llevarlos detenidos a la audiencia.