Pasaron a juicio el caso del empleado que usó una máquina, empleados y cañería de un municipio para hacer una obra propia Un juez dio por cerrada la investigación. Fiscalía espera conseguir, al cabo del debate, un castigo de entre 2 y 10 años de cárcel.

El juez de Garantías, Federico Rodríguez, clausuró la investigación y pasó a juicio la causa contra el empleado municipal de Angaco, Facundo David Nievas (35), a quien le imputan el delito de Peculado por haber usado tres empleados del municipio, una máquina y 1.116 metros de cañería propiedad de la comuna, para hacer una conexión de agua potable en un terreno suyo, el ‘Loteo Nievas’, situado en las inmediaciones de Calle 21 de Febrero y Callejón Nievas, entre el 29 y el 30 de mayo de 2023. Por entonces, Nievas era capataz general del área de obras públicas de la intendencia.

El fiscal Sebastán Gómez y los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Adrián Elizondo (UFI de Delitos Especiales) ya anticiparon que, en el juicio, buscarán que Nievas reciba una condena de 5 años de cárcel de cumplimiento efectivo. Y que no pueda ocupar nunca más un cargo público.

Nievas es defendido por los abogados Mario Padilla y Javier Morán. Y por ahora ha decidido defenderse en un juicio y no acordar un juicio abreviado.

Fue una queja de los vecinos de Nievas lo que reveló el presunto caso de corrupción. Porque cuando fueron a reclamar por la falta de agua en sus casas, desde el municipio se pusieron a verificar y de entrada nomás descubrieron que la obra encarada por Nievas no tenía autorizacióin. Además, constataron que los caños, la máquina retroexcavadora utilizados eran del municipio. Y los propios empleados municipales dijeron que esa vez Nievas le había pedido trabajar de manera ‘urgente’.

El peculado es un delito que se castiga con penas de entre 2 y 10 años de cárcel. Y reprime al ‘funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo’. También ‘al que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública’.