Penitenciario acusado de 25 estafas por $158 millones: 2 meses de prisión preventiva y embargo de bienes y cuentas Alejandro Jofré está acusado de maniobras fraudulentas donde perjudicó a compañeros de trabajo y familiares.

El penitenciario Alejandro Jofré, que cumple funciones en el Penal de Chimbas, está acorralado por las múltiples denunciadas que lo ubican como el responsable de haber estafado a al menos 25 personas, la mayoría compañeros de trabajo y familiares.

Luego de que fuera detenido a fines de la semana pasada, hoy se realizó la audiencia de formalización donde le imputaron el delito de estafas reiteradas.

El fiscal del caso Guillermo Heredia y la ayudante Gabriela Blanco, pidieron 2 meses de prisión preventiva y la inhibición general de bienes y embargo de cuentas bancarias. El juez Matías Parrón dio lugar al pedido.

Los abogados defensores del penitenciario habían solicitado la excarcelación

Jofré está señalado de estafar a sus víctimas, todos de su entorno laboral o familiar, por un monto que oscila los $1588 millones.