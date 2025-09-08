El penitenciario Alejandro Jofré, que cumple funciones en el Penal de Chimbas, está acorralado por las múltiples denunciadas que lo ubican como el responsable de haber estafado a al menos 25 personas, la mayoría compañeros de trabajo y familiares.
Luego de que fuera detenido a fines de la semana pasada, hoy se realizó la audiencia de formalización donde le imputaron el delito de estafas reiteradas.
El fiscal del caso Guillermo Heredia y la ayudante Gabriela Blanco, pidieron 2 meses de prisión preventiva y la inhibición general de bienes y embargo de cuentas bancarias. El juez Matías Parrón dio lugar al pedido.
Los abogados defensores del penitenciario habían solicitado la excarcelación
Jofré está señalado de estafar a sus víctimas, todos de su entorno laboral o familiar, por un monto que oscila los $1588 millones.