Perdió el control del auto y volcó en Pocito El hecho ocurrió en Calle 7 y Ruta 40.

Un fuerte accidente se registró en la tarde de este lunes en Pocito, cuando un automóvil perdió el control y terminó volcando en el cruce de Calle 7 y Ruta 40, en circunstancias que aún se investigan.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba por la zona antes mencionada y por motivos que se intentan establecer, perdió el control y quedó con las ruedas hacia arriba a un costado de la calzada.

Personal de emergencias médicas y efectivos de la Comisaría jurisdiccional asistieron al conductor y constatar que no hubiera más personas involucradas. El ocupante sufrió golpes leves y fue atendido en el lugar, sin que se informaran lesiones de gravedad.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo. Las autoridades continúan investigando las causas del vuelco.