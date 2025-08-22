[VIDEOS] Perpetua para “El Guascazo” por el femicidio de Yanina Pérez: la reacción de la familia Confirmaron la sentencia tras el juicio abreviado.

Tras un juicio abreviado, Ariel Omar “El Guascazo” Pérez recibió la pena de prisión perpetua por el femicidio de Yanina Pérez, ocurrido en 2024. Pasado el mediodía de este viernes se conoció el fallo del tribunal integrado por Flavia Allende, Gerardo Fernández Caussi y Federico Rodríguez, confirmando la pena de prisión perpetua por “homicidio triplemente calificado por mantener una relación, por violencia de género (femicidio) y por alevosía”. Además se unificó la pena con otra causa previa de 1 año, por uso amenazas agravadas por uso de armas de fuego.

Mientras escuchaba el veredicto, a Melina Gómez, hija de la mujer asesinada, comenzaron a brotarle lágrimas: Luego se fundió en un abrazo con otros parientes que la acompañaron en el pedido de justicia de por su madre.

