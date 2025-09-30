Piden 3 años sin encierro y 10 años de inhabilitación para un médico por causar la muerte de una joven que había operado Según la fiscal, Claudia Yanina Galante, se probó el accionar ‘negligente’ del profesional Maximiliano Babsía. Mañana alegarán la Parte Querellante y la Defensa.

Para la fiscal de la Unidad Fiscal Única del Sistema Mixto, Claudia Yanina Galante, no hay dudas: el médico especialista en otorrinolaringología, Maximiliano Babsía, debe ser condenado a 3 años de ejecución condicional (sin detención) y 10 años de inhabilitacion para ejercer la medicina, por el delito de homicidio culposo, porque su actuar ‘negligente’ fue clave para que Julieta Viñales (18 años) perdiera la vida por una gran hemorragia el 3 de marzo de 2020.

Mañana, el juez, Ricardo Moine, escuchará los alegatos de la abogada María Cristina Naveda, representante de la familia de la víctima. Y también a los abogados defensores de Babsía, Fernando Castro y Federico Petrignani.

La joven había sido operada por el médico de su amígdala izquierda el 10 de febrero de 2010. Según Fiscalía, en el proceso de ‘raspado’ para extraer ese órgano, lesionó la arteria carótida y quedó con un sangrado, que se hizo incontenible el 16 de febrero, cuando sufrió una hemorragia interna de que no fue posible recuperarla.

Para la Fiscalía, hubo varios síntomas de que la salud de la joven no estaba bien, pero Babsía ‘minimizó’ esos indicadores y así evitó realizar estudios y otras intervenciones que pudieron haber salvado a esa jovencita.

Al finalizar la ronda de testigos, Babsía declaró e intentó desligarse, buscando desviar las miradas hacia los profesionales que atendieron a la joven en el área de cuidados intensivos del hospital Guillermo Rawson.