Policía baleado por un chico: las tres posibles salidas que puede tener el caso por ser menor el sospechoso Luego de un tratamiento tutelar, la ley penal juvenil prevé tres caminos para el juez: condenarlo como un mayor, aplicarle la pena prevista para el delito que le imputen, pero atenuada. O absolverlo.

La ley penal para resolver casos con menores involucrados como autores de delitos, prevé tres alternativas para el juez que debe tomar una decisión sobre la suerte procesal de ese chico, que debe tener 16 años y menos de 18 (menores de 16 son inimputables). Y esas son las posibilidades que ahora se barajan en el caso del menor de 16 años, que está preso por efectuar cinco disparos contra un policía, al que dejó grave porque dos de esos balazos fueron a parar al torax del efectivo y un tercero lastimó su mano izquierda, la noche del martes en el barrio La Estación, Rawson.

¿Cuáles son las salidas que puede adoptar un juez? Según fuentes judiciales, luego de considerar completado el tratamiento tutelar (que es un abordaje interdisciplinario del menor con sugerencias y conclusiones), el magistrado puede evaluar, al cabo de un juicio, que debe ser condenado con la misma pena que hubiera recibido si hubiera sido mayor. Esta salida se toma cuando se concluye que el menor no respondió favorablmente al tratamiento.

Otra alternativa es aplicarle un castigo pero con la escala prevista para la tentativa del delito que le imputan, es decir una condena atenuada.

La tercera salida es entender que muestra los indicadores de recuperación y modificación de su conducta, que hacen presumir un futuro favorable para él, lejos del delito. Y en ese caso puede resultar absuelto o desligado del caso, precisaron los voceros.

La situación M.R.. conocido como “Mateito” es complicada porque además de los disparos que poco no mataron al policía, Gabriel Héctor Riveros Alday (30), una versión lo señala por haber atacado a puntazos a otro menor.

El hecho contra el policía se maneja hasta ahora con la hipótesis de que el jovencito quiso robarle, el policía lo siguió hasta su casa y allí terminó gravemente herido por el menor.

El caso es investigado por la UFI de Delitos Especiales que coordina el fiscal Iván Grassi.