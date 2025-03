Prendió fuego la casa de su familia en Mendoza: su ex y su hijo están en grave estado El presunto autor del incendio, un ex policía, fue señalado por la víctima antes de ser trasladada al hospital. Él tiene el 40 por ciento del cuerpo quemado, las víctimas, el 90.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las llamas que brotaban de la casa de una familia alertaron a los vecinos del Barrio San Martín de la ciudad de Mendoza, en plena madrugada de este lunes. Y no se trataba de un hecho accidental: el presunto autor fue señalado por una de las víctimas apenas llegaron los móviles de la Policía.

Se trata de Rolando Celedon, un ex policía de 52 años, que presentaba un 40 por ciento del cuerpo quemado. Sin embargo, la peor parte se la llevaron su ex mujer y su hijo, quienes fueron trasladados a un hospital con quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo. Fueron identificados como Verónica Mariela Magallanes (49) y Mariano Gabriel Celedon (32).

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó sobre el incendio. En ese momento, la policía se trasladó al lugar, donde los vecinos señalaron como responsable del siniestro al ex de Magallanes.

Discutió con un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Córdoba y recibió una feroz golpiza: hay un detenido

Te puede interesar:

Discutió con un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Córdoba y recibió una feroz golpiza: hay un detenido

El ex policía imputado por

El ex policía imputado por la tentativa de femicidio en Mendoza

Una vez en la vivienda, el propio sospechoso le abrió el portón a los agentes, quienes notaron que el hombre tenía las piernas quemadas. Al ingresar, vieron a la mujer, quien alcanzó a acusar a su ex. De inmediato, le pusieron las esposas.

De acuerdo a las fuentes, el incendio había tomado en forma total tres ambientes: la cocina, una habitación y lavandería.

Habló el papá de Lian a tres semanas de la desaparición en Córdoba: “Nos arrepentimos de haber ido a dormir la siesta”

Te puede interesar:

Habló el papá de Lian a tres semanas de la desaparición en Córdoba: “Nos arrepentimos de haber ido a dormir la siesta”

La mujer y su hijo fueron trasladados por un particular al Hospital Lagomaggiore, el mismo centro de salud al que llevaron al presunto autor de la tentativa de femicidio. Los tres quedaron internados en estado crítico. Mientras tanto, llegaban a la escena efectivos del Cuartel Central de Bomberos y Bomberos Voluntarios para sofocar el fuego.

Los investigadores hablaron con allegados a la familia. Los mismos contaron que la pareja se habría separado hace un mes y que el ex policía ya no vivía en ese lugar. A la vez, indicaron que el día del incendio se habrían enviado mensajes. Luego, se presentó el imputado y prendió fuego la casa.