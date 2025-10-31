Prestamista trucho, estafó por 100 mil pesos a una persona y le robó el celular a otra, terminó tras las rejas El sujeto se encuentra detenido en sede policial de Comisaría 37°.

Un sujeto terminó detenido este viernes después de que lo denunciaran por los delitos de hurto y estafa. Todo sucedió en Caucete. El sujeto identificado como Walter González quedó detenido en los calabozos de Comisaría 37°.

Según fuentes policiales, una de las víctimas denunció que González le había robado su teléfono celular. Además, se estableció que González había estafado a otra persona, haciéndose pasar por prestamista y obteniendo una suma de $100.000 bajo engaño.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas intervienen en el caso y se espera la formalización de la detención de González.