Presunto homicidio culposo de Julieta Viñales: la Parte Querellante pidió la máxima condena María Cristina Naveda solicitó 5 años de cárcel efectiva y 10 de inhabilitación para el médico Maximiliano Babsía. Mañana, será el turno de la Defensa en los alegatos.

La abogada María Cristina Naveda pidió hoy al juez, Ricardo Moine, que aplique el máximo castigo previsto para un homicidio culposo para el médico Maximiliano Babsía: 5 años de cárcel efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer como médico. Babsía es especialista en otorrinolaringología y es juzgado por haber causado la muerte de una paciente, Julieta Viñales (18), a la que había operado de la amigdala derecha el 10 de febrero de 2020.

La Parte Querellante, considera probado que, a causa de esa operación y un posterior accionar negligente de Babsía, la jovencita sufrió una lesión en su arteria carótida que la llevó a una gran hemorragia el 16 de febrero, de la que ya no fue posible recuperarla por los daños cerebrales que le provocó. Murió el 3 de marzo de aquel año.

Como era de esperar, el pedido de la abogada de la familia de la víctima, fue coincidente con el de la fiscal, Claudia Yanina Galante, al momento de considerar que Babsía provocó esa lesión sangrante y su intervención posterior evitó que otros profesionales hubieran podido evaluar y salvar a la jovencita. La fiscal, había pedido 3 años en suspenso y 10 de inhabilitación par el ejercicio profesional.

Hoy, será el turno de los alegatos de los defensores del médico, Fernando Castro y Federico Petrignani, quienes buscarán la absolución de su cliente, pues consideran que nada tuvo que ver con el cuadro hemorrágico letal de la chica.