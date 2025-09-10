Preventiva al “Lucianito” por un robo en un barrio VIP que, se sospecha, cometió con el “Muerto”: creen que perpetraron numerosos ataques Le dictaron tres meses de encierro cautelar. Su presunto cómplice tiene 4 meses de detención preventiva. Por unas joyas y una moto incautada, creen que están ligados a varios ataques en paquetas casas.

Las cámaras fueron el Talón de Aquiles de los audaces ladrones. Los captaron merodeando la zona, saltando la pared medianera del fondo de una de las paquetas casas del barrio Altos de Rivadavia (rompieron la ventana del baño para entrar), huyendo del mismo lugar con una mochila y un bolso con zapatillas, dos notebooks y joyas. Metiéndose luego a un quiosco y subiéndose por último a un remis. Ese hecho ocurrió entre las 18,18 y las 19 del 17 de agosto pasado y el análisis de los videos no dejó dudas a los pesquisas de Delitos Contra la Propiedad, que dirigen la fiscal coordinadora, Claudia Salica, y la ayudante fiscal, Ximena Rodriguez: esos sujetos fueron Mauricio Pérez (alias ‘Muerto’) y Luciano Exequiel Olivera (le dicen ‘Lucianito’, tiene 20 años).

Pérez ya cuenta con varias condenas y ya le dictaron 4 meses de prisión preventiva, por ese robo, en que además de las imágenes videograbadas lo complican sus huellas digitales en la casa atacada y parte de las joyas sustraídas, entre otras cosas. Olivera cayó preso el último lunes y hoy la jueza, Celia Maldonado, le dictó 3 meses de preventiva, tal como pidió Fiscalía y en rechazo a la oposición del defensor oficial, Marcelo Salinas.

‘Lucianito’ tenía libertad condicional desde el pasado 19 de diciembre, como parte de la pena única de 2 años y 8 meses que, por tres causas de delitos contra la propiedad, cumplía en la cárcel de Chimbas.

Pero los problemas parecen apenas haber comenzado para estos dos sujetos. Sucede que cuando capturaron al ‘Muerto’, encontraron joyas denunciadas en otro robo. Y cuando Olivera fue detenido, encontraron en su poder un buzo rojo igual que captaron las cámaras de vecinos y otros particulares. Y una moto que habría sido utilizada por los sospechosos para cometer otros ataques en paquetos barrios del Oeste del Gran San Juan, dijeron fuentes judiciales.

Robo agravado por escalamiento es el delito que les atribuyen al ‘Lucianito’ y al ‘Muerto’. Si se comprueba que ellos son los autores, pueden recibir una condena de prisión efectiva.