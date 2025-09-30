Prisión preventiva para dos sospechosos de desmantelar casas de fin de semana en Zonda Para cometer los ataques, usaban una camioneta que quedó registrada por cámaras de seguridad. Fiscalía sospecha que cometieron al menos tres ataques. Les dieron 15 días de encierro preventivo.

El juez, Diego Manuel Sanz, dictó 15 días de prisión preventiva para dos sujetos, a los que en la UFI de Delitos Contra la Propiedad que coordina la fiscal, Claudia Salica, les atribuyen por lo menos tres ataques en casas de fin de semana del departamento Zonda. Para cometer los robos, los sospechosos usaban una Toyota Hilux blanca, pero ese fue su ‘Talón de Aquiles’, porque el vehículo fue captado por cámaras de seguridad, chequeadas por los pesquisas de Fiscalía.

Los sospechosos en cuestión fueron identificados como Jorge Pablo González y Facundo Ariel Castro Flores, ambos con caídas en la Policía, pero aún sin ninguna condena, dijeron fuentes judiciales.

La propia fiscal Salica (que actualmente se postula para ser Fiscal General de la Corte) encabezó los allanamientos en Pocito, que terminaron con la detención de ambos sospechosos, el secuestro de la camioneta empleada para cometer los robos, la ropa usada en los ataques, teléfonos y otras evidencias, indicaron los voceros.

Piden a las personas que hayan sufrido el robo de equipos de aire acondicionado, que concurran a Tribunales para reconocerlos, porque entre lo secuestrado hay cinco de esos aparatos que aún nadie reclama.

Por el caso, otro sujeto de apellido González, está prófugo.