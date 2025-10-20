Prisión preventiva para el octavo sospechoso por el asesinato de Emir Barboza Gabriel Jesús Orostizaga se presentó ante la jueza Irene Mabel Moya. Junto a otras siete personas está acusado de homicidio simple por el asesinato del niño de 7 años muerto en un tiroteo en el barrio Valle Grande.

Este lunes por la mañana, Gabriel Jesús Orostizaga, de 26 años, se presentó en Tribunales y se sentó en el banquillo de los acusados, ante la jueza de Garantías, Irene Mabel Moya. Orostizaga es el octavo sospechoso del asesinato de Emir Barboza, el niño de 7 años que perdió la vida el pasado 13 de octubre en el barrio Valle Grande, en Rawson, luego de recibir un disparo en el tórax.

El acusado fue imputado por homicidio simple agravado por el uso de armas. Tras la audiencia, se le dictó prisión preventiva por seis meses, mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria (IPP), que se extendió por un plazo de un año. Durante el proceso, la jueza también estableció que el joven permanecerá detenido durante ese tiempo, a la espera de nuevas pruebas y testimonios.

Según testigos, Orostizaga fue visto en el techo de la casa de la familia Carrizo en el momento del crimen, aunque no se pudo confirmar si portaba un arma. El acusado, por su parte, se desligó del hecho en su declaración. Aseguró que en ese momento se encontraba en el baño de su casa, recién llegado de su trabajo, y que al escuchar los disparos, salió corriendo por miedo.

El crimen ocurrió entre la noche del lunes 13, en el marco de una disputa entre grupos de vecinos rivales, que culminó en un tiroteo. Desde una vivienda de la Manzana 23 del barrio Valle Grande, se efectuaron varios disparos hacia la vía pública, uno de los cuales alcanzó a Emir Barboza, quien estaba cerca de la zona. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero los médicos no pudieron salvarlo debido a un grave trauma de tórax causado por el disparo.

Tras el tiroteo, la Policía realizó un amplio operativo que resultó en la detención de siete personas. En los allanamientos, se secuestraron municiones, vainas servidas, proyectiles deformados, un revólver calibre 22, y varios teléfonos celulares.

El pasado viernes, durante la audiencia de formalización de los otros seis sospechosos, la jueza Moya dictó también prisión preventiva por seis meses para todos los adultos detenidos. Se trata de Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo. Además, existe un menor bajo la órbita de la Justicia de Menores.