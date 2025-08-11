Qué arrojó el test de alcoholemia del camionero entrerriano que mató a un ciclista en la Ruta 20 El conductor se vio involucrado en el terrible accidente ocurrido el domingo a la tarde, donde murió un hombre de 50 años.

Gran conmoción generó el accidente en el que perdió la vida un ciclista de 50 años , cuando fue embestido por un camión conducido por un chofer entrerriano que transportaba un auto de competición del TC en Ruta 20 y Eusebio Zapata.

Se conoció que el resultado de la prueba de alcoholemia del conductor del camión Mercedes Benz, de apellido Merello, fue 0.00 g/l.

Según pudo establecer la policía, el camión contó que circulaba de oeste a este por Ruta 20, y a la altura de la intersección con Zapata, el ciclista aparentemente se le habría atravesado, no pudiendo evitar el impacto.

El ciclista fallecido era un hombre de 50 años, domiciliado en el departamento 9 de julio, y se llamaba Jorge Ariel Elizondo.