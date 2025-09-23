Rápida acción policial permite salvar la vida de un bebé de 2 años La madre llamó desesperada al 911. Los policías que llegaron al lugar practicaron maniobras de RCP.

Policías salvaron a un bebé de 2 años que tuvo que ser trasladado de urgencia porque no respiraba. Luego de un desesperado llamado de una joven madre, agentes de la policía se hicieron presentes en una casa del barrio Las Pampas en Pocito donde se encontraron con un dramático caso.

La madre tenía en brazos a su pequeño hijo que casi no respiraba, por lo decidieron el rápido traslado en el móvil policial hasta el Hospital Federico Cantoni. En el camino realizaron maniobras de reanimación.

La madre del bebé, identificada como Rocío Quiroga (22), contó que era la primera vez que sucedía una situación de este tipo.

Al llegar al hospital de Pocito, la médica que lo recibió aseguró que el niño estaba convulsionando y se dispuso el traslado del menor al Hospital Guillermo Rawson.

Según se informó oficialmente, el niño tiene “buen estado de salud y quedará internado en observación Hospital Rawson”