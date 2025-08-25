Recapturaron a un sujeto que rompió el beneficio de salidas transitorias: volvió al Penal El sujeto había violado su régimen de salidas transitorias y lo encontraron en inmediaciones de un centro de salud.

Policías de la UFI de Delitos Contra la Propiedad apresaron durante la noche del domingo a un sujeto con frondoso prontuario que tenía pedido de captura por no volver a la cárcel de Chimbas, donde cumplía condena. Lo encontraron en inmediaciones del centro de salud Báez Laspiur, en Chimbas. En el operativo de detención de Carlos Sebastián Artazo, los pesquisas contaron con apoyo de efectivos el Comando Radioeléctrico.

El convicto fue puesto a disposición del Juzgado de Ejecución penal, dijeron fuentes policiales.