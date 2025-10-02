Recibió una cuarta condena, esta vez por abusar de la pequeña hija de una familia amiga El condenado admitió las agresiones sexuales en un juicio abreviado. Ya tenía tres castigos previos por delitos contra la propiedad. Le unificaron las dos últimas penas en 12 meses de prisión efectiva.

Fue cruzárselo en la calle y revivir terribles sensaciones, esa especie de repugnancia que la invadía cada vez que recordaba a ese amigo de la familia, poniéndola a mirar por la ventana con la consigna de que se entretuviera mientras la obligaba a tocarle sus genitales. O aquella otra, en la que también llegó a su casa y aprovechó que no estaban sus padres para manosearla, por arriba y por debajo de su ropa. Tenía entre 4 y 6 años (hoy tiene 10) cuando ocurrieron esos ataques, que fueron denunciados por su madre el 20 de setiembre de 2024.

Hoy, en un juicio abreviado, el ahora examigo de la familia, Fabio Enzo Suárez (33 años, alias ‘Tolo’ o ‘Tololo’) admitió su culpa en un juicio abreviado, que pactó con la fiscal Andrea Insegna y la ayudante fiscal, Ana Bustos (UFI ANIVI) a través del defensor oficial, Hugo Tribo, y su colaboradora, Andrea Heras.

El juez de Garantías, Guillermo Adárvez, ratificó el acuerdo y condenó al ‘Tololo’ Suárez a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso simple reiterado contra la menor. Y a pedido de Fiscalía se lo unificó en 12 meses con una pena similar, 6 meses, que había recibido en el fuero de Flagrancia por tentativa de hurto y violación de domicilio el 3 de junio pasado, dijeron fuentes judiciales.

Suárez también registraba otras dos condenas: una condena de 2 años y 6 meses por hurto, que le aplicaron el 30 de julio de 2019. Y otra de 10 meses por el mismo delito, que recibió el 11 de abril de 2020, precisaron.