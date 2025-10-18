Recuperaron cuatro vehículos en diferentes operativos: uno tenía pedido de secuestro desde Buenos Aires Se trata de un auto y tres motos; algunos con pedido de secuestro o otros con partes adulteradas.

En los últimos días personal de la Policía de San Juan logró recuperar 4 vehículo que presentaban pedido de secuestro, en algunos casos, realizado en diferentes allanamientos.

En este sentido, desde la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 indicaron que, en 25 de Mayo, entrevistaron a un sujeto, quien iba en un Fiat Argo con placa de dominio apócrifa y cristales adulterados. Al verificar el vehículo, descubrieron que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 16 de junio de 2023, emitido por la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la Unidad de Apoyo Investigativo recuperó una moto robada hace algunos días atrás en el Barrio UDAP III, en Rivadavia. Los uniformados visualizaron a un conductor en calle Comercio y cuando quisieron hablarle se dio a la fuga, dejando el rodado abandonado. Comprobaron que se trataba de una Beta 300cc que era intensamente buscada.

Por su parte, se realizaron diversos operativos en Albardón, Santa Lucía, Chimbas y Pocito, donde inspeccionaron 85 motos y descubrieron que dos presentaban irregularidades. Una Motomel Tunning 110cc tenía adulterado el número de motor y una Keller 110cc, que tenía pedido de secuestro por robo, denunciada en la Comisaría 13ra, el 11 de julio de 2025.