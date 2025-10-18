En los últimos días personal de la Policía de San Juan logró recuperar 4 vehículo que presentaban pedido de secuestro, en algunos casos, realizado en diferentes allanamientos.

En este sentido, desde la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 indicaron que, en 25 de Mayo, entrevistaron a un sujeto, quien iba en un Fiat Argo con placa de dominio apócrifa y cristales adulterados. Al verificar el vehículo, descubrieron que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 16 de junio de 2023, emitido por la Provincia de Buenos Aires.

robo-moto-secuestrda-728x327
Recuperaron una moto robada.-

Asimismo, la Unidad de Apoyo Investigativo recuperó una moto robada hace algunos días atrás en el Barrio UDAP III, en Rivadavia. Los uniformados visualizaron a un conductor en calle Comercio y cuando quisieron hablarle se dio a la fuga, dejando el rodado abandonado. Comprobaron que se trataba de una Beta 300cc que era intensamente buscada.

Por su parte, se realizaron diversos operativos en Albardón, Santa Lucía, Chimbas y Pocito, donde inspeccionaron 85 motos y descubrieron que dos presentaban irregularidades. Una Motomel Tunning 110cc tenía adulterado el número de motor y una Keller 110cc, que tenía pedido de secuestro por robo, denunciada en la Comisaría 13ra, el 11 de julio de 2025.

fa8d47d1-ee17-4bb3-976a-98f126fb-554x728
Motos recuperadas.-